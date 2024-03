Voo para Londres com 84 alunos de SP faz pouso de emergência em Portugal

Um voo de São Paulo com destino a Londres fez um pouso de emergência hoje no aeroporto de Porto, em Portugal. O avião transportava 84 estudantes brasileiros, além de professores e coordenadores, entre os passageiros.

O que aconteceu

O voo saiu ontem à noite, com previsão de chegada às 16h de hoje. Os estudantes são de três colégios particulares da capital paulista e têm entre 13 e 15 anos.

Pouso de emergência ocorreu às 10h29, horário de Brasília, após a "necessidade de manutenção não programada da aeronave", afirmou a Latam. "O pouso na cidade portuguesa foi realizado em completa segurança", disse a companhia. O voo da mesma rota programado para hoje foi cancelado.

Estudantes foram levados para hotéis na região do aeroporto de Porto. Mãe de um aluno de 13 anos, a advogada Luciana Bampa diz que ainda não há informações sobre a disponibilidade de voo ainda hoje ou realocação em outra companhia.

"Até a Latam acomodar todos os passageiros em hotéis levou 12 horas". De acordo com uma das diretoras presentes na delegação, que preferiu não se identificar, a alocação demorou, mas os estudantes, por fim, foram bem acomodados. Ela disse que os passageiros foram acomodados em hotéis 5 estrelas.

A Latam afirmou que os passageiros serão "reacomodados em outros voos", mas não deu previsão. A companhia afirmou que "adota as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".

O maior desafio é que amanhã inicia a Olimpíada BEO Word e não temos nenhuma informação do novo voo

Diretora de um dos colégios, que não quis se identificar

Campeonato acadêmico começa amanhã

Os estudantes vão participar de um torneio acadêmico em cidades no entorno de Londres, que começa amanhã cedo. "Com a falta de previsão de partida do voo, eles serão prejudicados, e as escolas também. Eles estão treinando para a competição há seis meses", afirma Luciana, mãe de um dos alunos.

A distância entre Porto e Londres é de cerca de duas horas e meia em um voo sem escalas. O roteiro da viagem dos adolescentes vai até 15 de abril.

O campeonato reúne escolas bilíngues de todo o mundo. Ao longo do torneio, os alunos são desafiados a resolver problemas —competições como essas também são usadas pelos estudantes depois, para tentar vagas em universidades.