Vendedores a descoberto miram papéis do Reddit em meio a queda nas ações

Por Saqib Iqbal Ahmed

NOVA YORK (Reuters) - A estreia estelar do Reddit no mercado de ações atraiu significativas apostas baixistas contra a plataforma de mídia social em seus primeiros dias de negociação, mostraram dados da empresa de análise Ortex nesta quarta-feira.

Com base em 2,15 milhões de ações do Reddit emprestadas, pelo menos 7,1% do "free float" da empresa foi vendido a descoberto, de acordo com uma estimativa preliminar da Ortex.

"Isso é muito alto para uma ação que acabou de iniciar a negociação e é um indicativo de que alguns participantes do mercado têm uma visão negativa do preço futuro do Reddit", disse o cofundador da Ortex, Peter Hillerberg.

Vendedores a descoberto lucram vendendo ações emprestadas e recomprando-as posteriormente a um preço mais baixo.

As ações do Reddit caíram cerca de 11% nesta quarta-feira, interrompendo uma série de dois dias de ganhos. Em sua estreia no mercado, em 21 de março, as ações da empresa fecharam a 50,44 dólares, 48% acima do preço de seu IPO.

No mercado de opções, as negociações frenéticas desde o IPO esfriaram um pouco, com a queda das ações levando traders a moderarem apostas altistas.

(Reportagem de Saqib Iqbal Ahmed)