Tales: Maduro e Putin são conservadores iguais Bolsonaro; Lula é democrata

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente venezuelano Nicolás Maduro e o russo Vladimir Putin se igualam por serem, todos eles, conservadores, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (27).

A fala do colunista vem após o presidente do STM (Superior Tribunal Militar), ministro Francisco Joseli Camelo, negar que exista comunismo no Brasil e dizer que a esquerda "quer o melhor" para o Brasil.

Maduro não é aliado das forças de esquerda. Maduro é um conservador e Putin é um conservador, igualzinho ao Bolsonaro. Não tem diferença. Se botar Viktor Orbán e Putin para discutirem ideologias, eles serão muito parecidos.

Maduro e Lula são completamente diferentes. Lula é um democrata, sempre foi um democrata. Ele mostrou isso quando se falou da prisão dele. Lula cumpriu todo o rito. Você pode discordar, mas é um democrata. Opositores concordam com isso.

Maduro não é um democrata. Putin não é um democrata. Netanyahu, que está fazendo a matança em Gaza, é um autocrata, quer ficar no poder e é capaz de cometer um genocídio para poder se manter no poder. Bolsonaro já tinha dito que é a favor de guerra civil com 30 mil mortos. Isso é a mesma coisa que o Maduro, que Netanyahu, que Viktor Orbán, que Putin e que Trump, que foi capaz de destruir a maior democracia do mundo, porque é um autocrata.

