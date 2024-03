Tales: Bolsonaro tinha motivos para temer prisão; defesa não para em pé

Quando passou dois dias na embaixada da Hungria, Jair Bolsonaro tinha razões de sobra para ter medo de ir para a cadeia, o que faz o argumento da defesa do ex-presidente perder sustentação, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (27).

O entorno do Bolsonaro, na época, via no mínimo duas razões para Bolsonaro ser preso. Uma era a retenção do passaporte. Outra coisa que assustava era o Carnaval, já que a mídia estaria ocupada falando das festas e haveria menos espaço e uma reação popular menor a uma prisão dele.

Bolsonaro é paranoico e medroso. Essa versão dos advogados dele não para em pé. Para quem o conhece, ele tinha motivos de sobra para temer a prisão. Bolsonaro é assim e a defesa segue esse passo: nega o óbvio o tempo inteiro. Tales Faria, colunista do UOL

Tales criticou a decisão da Polícia Federal de não indiciar Bolsonaro pela suposta importunação de uma baleia jubarte.

A PF está aceitando goela abaixo as ironias que Bolsonaro fez sobre molestar a baleia. Ele minimizou isso, assim como considerou bobagem e ironizou a questão da pandemia. Ele usa da ironia em crimes que ele acha menores.

Não temos que engolir isso, mas a PF está [engolindo] por causa do todo que Bolsonaro está criando. A tentativa de golpe não foi o único crime dele. Nesse caso [da baleia], a PF está se deixando dominar pela ironia do Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

Bergamo: STF pensa que prisão de Bolsonaro antes de sentença deve ser evitada

A maior parte dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) avalia que um eventual pedido de prisão de Jair Bolsonaro só deve ser feito quando houver uma sentença definida, afirmou Mônica Bergamo. A colunista da Folha de S.Paulo revelou a estratégia da defesa do ex-presidente para se explicar sobre a ida à embaixada da Hungria.

Os advogados têm a informação, parecida com a que temos, de que não há disposição no STF para levar Bolsonaro à prisão antes do trânsito em julgado do processo a que ele responde. No Supremo, a maioria dos magistrados acha que uma prisão antes da sentença deve ser evitada a qualquer custo, a não ser que ele faça coisas muito bárbaras para obstruir a investigação ou demonstre que estava tentando fugir do Brasil. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

