S&P Global rebaixa perspectiva de cinco bancos regionais dos EUA para "negativa"

(Reuters) - A agência de classificação de risco S&P Global rebaixou na terça-feira perspectiva para cinco bancos regionais dos Estados Unidos devido às suas exposições ao mercado imobiliário comercial (CRE), medida que pode reacender as preocupações dos investidores sobre a saúde do setor.

A agência rebaixou a perspectiva para o First Commonwealth Financial, M&T Bank, SynovusFinancial, Trustmark e Valley NationalBancorp de "estável" para "negativa", informou.

"As revisões negativas nas perspectivas refletem a possibilidade de que o estresse nos mercados imobiliários comerciais possa prejudicar a qualidade dos ativos e o desempenho dos cinco bancos, que têm algumas das maiores exposições a empréstimos de imóveis entre os bancos que avaliamos", afirmou a S&P.

Os representantes dos bancos não responderam de imediato a pedidos de comentários.

As preocupações dos investidores com a exposição dos bancos regionais ao CRE se intensificaram este ano após o New York Community Bancorp registrar prejuízo inesperado no trimestre, citando provisões para empréstimos CRE inadimplentes, o que desencadeou uma venda generalizada de ações de bancos regionais nos EUA.

Os rebaixamentos pela S&P ocorrem um ano após o colapso dos bancos Silicon Valley Bank e Signature Bank, que aumentou a sensibilidade dos investidores sobre a saúde dos bancos regionais dos EUA.

(Reportagem de Mehnaz Yasmin em Bengaluru)