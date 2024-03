Sinner demora para engrenar, mas vence e vai às quartas em Miami

ROMA, 27 MAR (ANSA) - Após um início de partida abaixo do esperado, o tenista Jannik Sinner se recuperou e derrotou o australiano Christopher O'Connell nas oitavas de final do Masters de Miami, nos Estados Unidos.

Atual número 3 do mundo, o italiano bateu o rival, que ocupa a 66ª colocação do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim como na fase anterior, quando ganhou de virada do holandês Tallon Griekspoor, Sinner também precisou se reerguer de um início ruim contra O'Connell. No entanto, a recuperação do tirolês nas oitavas de final foi bem menos dramática.

Um fato incomum e engraçado do duelo foi quando Sinner acertou acidentalmente uma bolada nas partes íntimas de Giacomo Naldi, seu fisioterapeuta, ao tentar devolver um saque. Ele prontamente foi verificar se o compatriota estava bem e deu algumas risadas com o ocorrido.

O campeão do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Roterdã conquistou sua 19ª vitória em 20 partidas disputadas em 2024.

Nas quartas em Miami, o italiano vai encarar o tcheco Tomas Machad, que já passou por Andrey Rublev, Andy Murray e Matteo Arnaldi.

O espanhol Carlos Alcaraz, único a ter conseguido vencer Sinner neste ano, despachou da competição o italiano Lorenzo Musetti com um duplo 6/3. (ANSA).

