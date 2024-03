Serviço de audiolivro da Amazon ganha novos títulos de 'O Senhor dos Anéis'

A plataforma de audiolivros Audible, da Amazon, ganha hoje (27) dois títulos exclusivos: "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" e "O Hobbit", narrados em português por Mauro Ramos. O dublador já emprestou sua voz a diversos personagens, entre eles Shrek, Pumba ("O Rei Leão") e Sulley ("Monstros S.A.").

Além dos audiolivros, os fãs J.R.R. Tolkien agora têm uma nova página, "Arquivos de Valfenda", com conteúdos especiais sobre a temática com curadoria de jornalista e escritor Érico Borgo, uma das personalidade ligadas à cultura nerd no Brasil.

A assinatura mensal da Audible sai por R$ 19,90. Clientes Amazon Prime têm direito a três meses grátis de teste; para quem não é assinante Prime, o período gratuito é de um mês.

Mais do que uma narração

Os audiobooks não são uma mera narração das obras; há um trabalho de produção e interpretação para oferecer uma experiência mais imersiva.

É possível controlar a velocidade da reprodução do livro e até pular capítulos inteiros. Harry Potter e a Pedra Filosofal, por exemplo, dura 8 horas e 50 minutos na narração padrão de Ícaro Silva, e 2 horas e 31 minutos na opção 3,5 vezes mais rápida.

Confira outros audiolivros disponíveis no catálogo da plataforma

"1984", narrado por Otávio Muller

"Alice no País das Maravilhas", narrado por Gabz

"Anne de Green Gables", narrado por Nathália Dill

"Um Teto Todo Seu", narrado por Clarice Falcão

"Dom Casmurro", narrado por Marcos Palmeira

"Drácula", narrado por Fabrício Boliveira

"Ânsia Eterna", narrado por Tabata Contri

"Nerd", escrito e narrado por Érico Borgo

"Orgulho e Preconceito", narrado por Denise Fraga

"Sexo em Cativeiro", narrado por Maria Ribeiro

"O Ateneu", narrado por Eduardo Moscovis

"O Grande Gatsby", narrado por Tarso Brant

"O Cortiço", narrado por Maitê Proença

"O Seminarista", narrado por Daniel Munduruku

"O Morro dos Ventos Uivantes", narrado por Bianca Bin

O que está incluso?

Por R$ 19,90 ao mês, a assinatura da Audible permite:

Acesso ilimitado ao catálogo principal (com mais de 100.000 títulos), em diversos idiomas, como inglês, alemão, italiano, espanhol, francês e japonês

Ouvir qualquer título na língua que desejar, e até alternar durante a "leitura"

Sincronizar o processo da escuta entre os dispositivos logados, continuando de onde parou

Download de audiolivros para escutar offline, em situações sem internet, como um avião

Desconto de 30% para compras de audiolivros do catálogo adicional

Como assinar?

Basta clicar no link abaixo e depois aceitar o período de teste gratuito.

Os principais concorrentes da Audible no Brasil são as plataformas Storytel e Tocalivros. Todos têm o mesmo valor de R$ 19,90 por mês.

O app da Audible está disponível para Android e iOS, em celulares e tablets, nas respectivas lojas de aplicativos. Nos alto-falantes Echo, da Amazon, basta pedir "Alexa, leia meu título", que a assistente virtual fará o trabalho.

Os audiolivros também podem ser acessados em computadores e nos Fire TV.

*Com texto publicado em 3 de outubro de 2023.

