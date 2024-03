Semana Santa e estradas de SP: veja melhor horário para viajar

Mais de 5 milhões de carros saem da capital em direção ao interior e ao litoral de São Paulo durante o feriado da Semana Santa pelas principais rodovias paulistas, segundo previsão das concessionárias. O movimento mais intenso deve acontecer nesta quinta-feira, 28, das 14 horas às 22 horas, e na Sexta-Feira Santa, das 9 às 13 horas.

A Agência de Transporte do Estado (Artesp) alerta para a presença de romeiros em algumas rodovias, especialmente as que levam ao Santuário de Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo.

Muitos peregrinos já caminham pelos acostamentos com cruzes nas costas. As celebrações principais são realizadas na sexta-feira. "A expectativa para este feriado é de aumento no fluxo de veículos nas rodovias, tanto de turistas, como de romeiros", disse o diretor-geral Milton Persoli.

Durante as noites desta quinta, sexta e sábado, há encenações teatrais da Paixão de Cristo ao ar livre na Barragem Edgar de Souza, em Santana de Parnaíba, com expectativa de grande público, que deve movimentar as rodovias da região, incluindo a Castelo Branco.

Para não ficar preso em congestionamento, o motorista deve viajar fora dos horários de pico.

- No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, por exemplo, é má ideia pegar a estrada das 9 às 14 horas de sexta-feira.

- Já no Sistema Castelo- Raposo, o movimento se intensifica das 17 às 19 horas de quinta e das 9 às 11 de sexta.

- No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que leva para Campos do Jordão e litoral norte, a estrada lota das 8 às 22h de quinta e na sexta, das 6 às 14 horas.

- Quem vai para o litoral pode pegar o Sistema Anchieta-Imigrantes bem congestionado entre as 14 horas e as 22h de quinta e das 9 às 13 horas na sexta.

A Operação Descida, com sete pistas voltadas para a Baixada Santista e três para a subida, pode ser adotada já nesta quinta.

Para o Litoral Norte, o trecho do Contorno Norte da Tamoios sentido Ubatuba estará liberado para o trânsito, mas é preciso saber se as condições do tempo vão favorecer a descida para Caraguatatuba pela serra antiga, que fecha quando chove 100 milímetros em um período 72 horas. Vale consultar o site da concessionária.

As rodovias federais que recebem o trânsito da capital paulista - Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt - esperam quase 3 milhões de veículos.

- Fernão (liga com Minas Gerais) e a Dutra (ligação com o Rio de Janeiro) devem ficar muito cheias a partir das 14 horas desta quinta.

- Já a Régis Bittencourt (São Paulo-Curitiba), fica lotada a partir das 9 horas, devendo ter tráfego intenso até às 22 horas.

- A Régis e a Fernão têm lotação máxima prevista também na sexta-feira, das 7 às 14 horas.