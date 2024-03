Se aprovamos reforma tributária, também é possível aprovar acordo UE-Mercosul, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparou nesta quarta-feira os esforços para construir um acordo entre o Mercosul e a União Europeia com a reforma tributária, e afirmou que, se a reformulação do sistema tributário pôde ser aprovada no ano passado depois de 40 anos, o acordo comercial entre os blocos também pode ser finalizado depois de duas décadas.

Em discurso em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) durante visita do presidente francês, Emmanuel Macron, o ministro disse ser necessário explorar ao máximo as oportunidades entre os dois blocos e buscar um acordo benéfico para ambos.

(Reportagem de Eduardo Simões)