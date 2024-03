Ri Happy: Seremos um dos maiores vendedores de ovo de Páscoa para crianças

O CEO do Grupo Ri Happy, Thiago Rebello, disse que a empresa quer disputar o mercado de ovos de Páscoa para crianças. O grupo é dono das varejistas de brinquedos Ri Happy e PBKids e foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Como são os ovos de Páscoa da Ri Happy

Os ovos da Ri Happy vêm com brinquedos e estão disponíveis em 170 lojas da rede. O desenvolvimento do produto é da própria empresa, com parceiros. O produto começou a ser vendido no ano passado em 30 lojas. No ano que vem, a intenção é chegar às 300 lojas da rede.

É um desenvolvimento nosso com parceiros de fora do Brasil para os brinquedos e um parceiro nacional para os ovos de chocolate. Ficaram uns kits super bonitinhos, estão indo super bem, provavelmente em breve a gente vai ser um dos maiores vendedores de ovos de chocolate para criança do Brasil.

Thiago Rebello, CEO da Ri Happy

Os ovos custam entre R$ 49,99 e R$ 129,99. O chocolate é da Brasil Cacau. Já os brinquedos foram desenvolvidos com parceiros internacionais. Entre as surpresas disponíveis, estão potes com brinquedos, bolsas, copos estilizados e fones de ouvido.

A meta para 2024 é vender 20 vezes mais ovos do que no ano passado. Para os próximos três anos, o objetivo é se consolidar como a primeira escolha das famílias nas compras de Páscoa.

Tendências no mundo dos brinquedos

Hoje mais de 10% das vendas do grupo são produtos de marca própria, disse o executivo. Os ovos são um exemplo.

A gente tem uma empresa do grupo que cuida só disso. Não só de desenvolvimento, a gente desenha linhas, escolhe, faz várias viagens para fora, para feiras, para onde temos desenvolvedores. Temos uma parceria muito grande com fornecedores e licenciadores, e muitos produtos nascem dessa triangulação entre nós, desenvolvedores e licenciadores. Então sim sem dúvida a gente interfere e influencia a produção de novos itens.

A Ri Happy monitora as redes sociais em busca de tendências. Segundo o executivo, o consumo de brinquedos é sazonal e se parece um pouco com o mundo da moda.

Brinquedo é muito sazonal, diria que se parece com moda em determinados momentos. Vem o filme de determinado personagem, um brinquedo novo que surgiu, e a gente está muito atento a isso. No ano passado a gente começou um mapeamento do que acontece fora do Brasil em redes sociais. Agora em abril vamos lançar uma linha que vai ser o brinquedo do ano. Não vou dar spoiler, mas tem a ver com miniaturas, uma tendência que a gente tem visto no mundo.

A entrevista foi gravada no dia 21 de março de 2024. O videocast "UOL Líderes" com a entrevista de Thiago Rebello vai ao ar no dia 22 de abril de 2024.