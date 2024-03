Reinaldo: Heleno não deixa de ser golpista, espionado ou não pela Abin

O general Augusto Heleno, um dos escudeiros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderá usar o fato de ter sido monitorado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) a seu favor, afirmou o colunista do UOL Reinado Azevedo no Olha Aqui! desta quarta-feira (27). Segundo as informações do jornal O Globo, a espionagem ocorreu quando o militar comandava o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), numa espécie de Abin paralela montada durante a gestão Bolsonaro.

O Heleno pode tentar usar isso a seu favor, como a prova de que ele não era golpista, pois era monitorado pela própria Abin. O general Golbery do Couto e Silva, que criou o SNI (Serviço Nacional de Informações) foi monitorado pelo SNI. Ele dizia ter criado um monstro. Isso é próprio dos serviços de inteligência, vira uma paranoia. Não é nada surpreendente (o monitoramento de Heleno), porque o Bolsonaro é paranoico e vive cercado por paranoicos. Eles querem agradar o chefe e estão sempre oferecendo serviços na linha do 'sou mais fiel que você' Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que o fato de monitorar pessoas próximas ao governo se dá no intuito de ver se quem se diz fiel é de verdade confiável e lembrou a relação do general Heleno com o pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, Alexandre Ramagem.

Ramagem e Heleno não eram exatamente da mesma enfermaria, embora ambos com perfil reacionário. Havia uma linha direta entre Ramagem e Jair Bolsonaro e não duvido que o general Heleno tenha sido monitorado. Bolsonaro sempre teve uma relação de desconfiança com pessoas com mais formação que ele. Foi o presidente que mais humilhou generais, nunca houve na ditadura ou na democracia um presidente que tenha demitido tantos generais. Ele demitiu nove e todas as demissões foram acompanhadas de desqualificações. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O projeto era golpista, é preciso saber se os que dizem que estão empenhados estão mesmo empenhados. Um serviço de inteligência dessa natureza espionar seus próprios membros faz parte do jogo. Isso não faz com que o Heleno deixe de ser golpista. Ele é golpista e defendeu a intervenção para evitar o processo eleitoral, mesmo sendo espionado. Isto é, ser espionado por essa turma não é prova de decência. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

