Receitas da ITA Airways atingem 2,4 bi de euros em 2023

ROMA, 27 MAR (ANSA) - A ITA Airways anunciou nesta terça-feira (27) que o Conselho de Administração aprovou a demonstração financeira de 2023, que registrou receitas de 2,4 bilhões de euros, alta de 58% ante 2022.

Ao longo de 2023, a companhia operou cerca de 124 mil voos e transportou cerca de 15 milhões de passageiros, alta de 47% em relação ao ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 70 milhões de euros, e o caixa ficou com 450 milhões de euros, com patrimônio líquido de 750 milhões.

No balanço final, foi registrado um prejuízo líquido de 5 milhões de euros.

"A companhia atingiu o ponto de equilíbrio operacional um ano antes do previsto no Plano de Negócios, graças ao seu desempenho operacional e de vendas muito positivo, e alcançou um resultado líquido melhor do que o esperado", disse a empresa, em comunicado.

A companhia ainda informou que os primeiros meses de 2024 confirmaram a tendência positiva, e projetou crescimento contínuo ao longo do ano.

Para isso, a empresa conta com a fusão com a Lufthansa. "Não temos um plano B, porque acreditamos fortemente no plano A e nesse casamento. Não é uma operação para salvar a ITA, é uma operação para fazer a ITA crescer", disse o presidente da ITA Airways, Antonino Turicchi.

Sobre a expectativa da aprovação do plano pelo Poder Executivo da União Europeia, ele afirmou que não há motivo para preocupação: "Ninguém vai reduzir aviões, as rotas aumentam, os aviões aumentam". (ANSA).

