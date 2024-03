Creamy, Garnier e Mantecorp: saiba qual tem a melhor vitamina C para rosto

A vitamina C é um ativo queridinho na skincare. Ela ilumina, protege dos efeitos nocivos do Sol, combate o envelhecimento precoce e dá uma uniformizada no tom da pele. Também dá uma força para a firmeza e suaviza linhas finas e manchas.

Multiuso desse jeito, ela pode ser usada sobre a pele limpa e seca, todos os dias pela manhã, antes do protetor solar. O Guia de Compras UOL testou três produtos com vitamina C das marcas Creamy, Garnier e Mantecorp. Confira os resultados.

O que gostei

A embalagem do sérum da Creamy é muito funcional: além de proteger o produto da oxidação, é fácil de transportar e não vaza.

O produto tem textura superleve e rápida absorção.

Traz 10% de vitamina C.

Tem ainda vitamina E e ácido ferúlico , outros dois ativos antioxidantes.

, outros dois ativos antioxidantes. Hidrata e deixa a pele cheia de viço.

Não tem cheiro.

Pontos de atenção

Depois de aplicar o produto, é necessário esperar uns minutinhos para passar o protetor solar ou para começar a maquiagem. Por isso, demanda separar um tempo maior para utilizar pela manhã.

Para quem vale a pena

É indicado para todos os tipos de pele.

Não pesou nem um pouco na minha pele mista.

O que gostei

O foco do sérum da Garnier é deixar as marcas da pele menos visíveis. Para isso ele traz o combo vitamina C, niacinamida e ácido salicílico.

Hidrata a pele sem deixá-la oleosa.

Tem textura sérum e rápida absorção. Rende bastante.

Pontos de atenção

Ele dá uma controlada na oleosidade da pele e garante efeito mate. Mas essa não era a minha intenção, porque gosto mesmo de pele luminosa.

A embalagem tem um conta-gotas, mas seja rápida no abrir e fechar para a vitamina C não oxidar e perder o efeito. Neste caso, a embalagem do produto da Creamy é melhor.

Para quem vale a pena

Funciona bem para quem tem pele oleosa e gosta dela com brilho controlado.

Pode ser aplicada antes da maquiagem.

O que gostei

O produto da Mantecorp é um gel com vitamina C nanoencapsulada, que penetra profundamente na pele.

Traz também ácido hialurônico na fórmula para aumentar o poder de hidratação.

Tem retinol, um potente renovador celular, dando aquela força para a pele ficar viçosa e com linhas finas suavizadas.

É fluído e espalha fácil.

Rende bem: duas gotas são suficientes para o rosto todo.

Pontos de atenção

Depois da aplicação, a gente sente uma espécie de película sobre a pele.

Tem um leve cheiro cítrico que desaparece com o tempo.

Para quem vale a pena

A textura é ideal para quem tem pele oleosa.

Conclusão do teste

Se você tem a pele oleosa, tanto o produto da Garnier como o da Mantecorp são boas opções, pois garante controle de oleosidade e efeito mate.

O primeiro tem o melhor custo-benefício, mas você precisa se lembrar de manter a embalagem bem fechada para o produto não perder o efeito. E o segundo, apesar de mais caro, traz mais ativos e benefícios, como renovação celular.

Se você curte a pele mais luminosa e radiante, aposte na vitamina C de Creamy, que vem em concentração de 10% e em uma embalagem à prova de preocupação.

