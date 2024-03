Quer ver filmes e jogos em telão? Projetores portáteis saem por até R$ 600

Campeões de vendas, os projetores portáteis caíram no gosto do consumidor pelo custo-benefício. Compactos, práticos e fáceis de usar, esses modelos são indicados para ver filmes, séries e campeonatos em quartos ou outros cômodos sem TVs, e podem ainda ser úteis em viagens a trabalho ou com a família.

Preparados para projetar imagens a curtas distâncias, produtos desse tipo, que vêm com controle remoto e ajustes de correção da imagem, costumam trazer design giratório de 180º. Isso facilita as projeções tanto na parede quanto no teto do seu quarto, por exemplo, enquanto você maratona sua série confortavelmente deitado na cama.

Como escolher o projetor ideal

Uma dica para quem quer extrair uma boa performance de um projetor portátil é controlar a iluminação do ambiente.

Segundo Paulo Sérgio Correia, especialista em vídeo com 45 anos de experiência, os projetores portáteis baratinhos dependem de um ambiente escuro para desempenharem bem sua função. Quanto mais escuro, maior a nitidez e a qualidade, sem cenas lavadas.

É uma alternativa para ver filmes e séries à noite no quarto, por exemplo, quando não há uma grande exigência de brilho. Paulo Sérgio Correia

É importante esclarecer que miniprojetores portáteis são aparelhos simples e com limitações de brilho e resolução, que ficam mais evidentes em projeções maiores, com 80 ou até mais de 100 polegadas.

Uma imagem de 40 a 50 polegadas é suficiente para a maior parte dos casos; em projeções maiores, o brilho cai e a imagem pode ficar lavada, mesmo com o adequado controle da iluminação. Paulo Sérgio Correia

E como o som não é o ponto forte desse tipo de produto, uma alternativa é incluir uma caixa externa no cômodo.

Para Roberto Mattos, que instala projetores há 23 anos, o consumidor deve ficar muito atento às especificações técnicas.

Na hora de comparar o brilho de dois projetores, considere sempre o valor em ANSI lumens, que é padronizado pelo American National Standards Institute, dos EUA. Além disso, opte sempre pela melhor resolução que seu orçamento permitir, outra característica com influência direta na qualidade da imagem. Roberto Mattos

Confira a seguir opçoes de projetores pequenos e portáteis que o Guia de Compras selecionou:

Projeta imagens de 40 a 200 polegadas com resolução HD e brilho de 200 ANSI lumens

Bluetooth 5.0, wi-fi 2.4/5 GHz

Entradas HDMI e USB

Projeta imagens de até 170 polegadas com resolução HD e brilho de 150 ANSI lumens

Bluetooth 5.0, wi-fi 2.4/5 GHz

Entradas HDMI e USB

Projeta imagens de até 150 polegadas com resolução Full HD, brilho de 580 ANSI lumens e foco eletrônico

Bluetooth 5.0, wi-fi 2.4/5 GHz

Entradas HDMI e USB

Controle remoto aceita comandos de voz

