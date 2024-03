Polônia demite comandante do Estado-Maior após investigação de espionagem

O Ministério da Defesa polonês anunciou nesta quarta-feira (27) a destituição imediata do comandante polonês do Estado-Maior único, conhecido como Eurocorpo, após uma investigação de espionagem militar.

Os serviços de inteligência "iniciaram uma investigação de controle" sobre o acesso do tenente-general Jaroslaw Gromadzinski a informações secretas após "novas informações sobre o oficial", segundo comunicado do Ministério da Defesa.

"Consequentemente, foi tomada a decisão de destituir o general Gromadzinski de suas funções como comandante do Eurocorpo", disse o ministério, e indicou que outro oficial será nomeado.

Antes de se tornar comandante do Eurocorpo em junho, Gromadzinski foi, entre outras funções, assessor coordenador do chefe do Estado-Maior do Exército polonês.

Nos últimos meses, ele fez parte da equipe de assistência internacional à Ucrânia em Wiesbaden, Alemanha, onde, junto com militares americanos, foi responsável pelo treinamento de soldados ucranianos.

O Eurocorpo, criado em 1992, é um corpo de exército multinacional que reúne mil militares de seis países membros - França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Luxemburgo e Polônia - e também de vários países associados.

Com sede localizada em Estrasburgo, na França, sua missão é dirigir e coordenar operações multinacionais em grande escala em nome da União Europeia e da Otan, e pode comandar até 60.000 soldados das forças terrestres.

