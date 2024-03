Papa parece estar melhor de saúde antes de programação agitada da Páscoa

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, cuja saúde frágil tem sido uma fonte crescente de preocupação nas últimas semanas, parecia estar em melhor forma nesta quarta-feira, antes de uma agenda movimentada na semana da Páscoa.

O pontífice de 87 anos leu na íntegra os textos preparados para sua audiência semanal, em vez de delegar a um assessor a leitura da maior parte deles, como havia feito nas quatro semanas anteriores, e fez alguns comentários improvisados.

Francisco fez novos apelos pela paz na Ucrânia e no Oriente Médio e cumprimentou publicamente dois homens na plateia, um israelense e um palestino, que perderam filhas no longo conflito israelense-palestino.

Ele os descreveu como dois amigos "que se amam e que passaram pela mesma crucificação".

A mídia do Vaticano os chamou de Bassam Aramin e Rami Elhanan, do Parents Circle - Families Forum (PCFF), um grupo israelense-palestino que reúne parentes de vítimas do conflito.

A filha de Aramin, Abir, de 10 anos, foi mortalmente ferida por um policial de fronteira israelense em 2007, enquanto a filha de Elhanan, Smadar, foi morta por um homem-bomba palestino em 1997, pouco antes de completar 14 anos.

O papa, que está em contato telefônico diário com uma paróquia católica em Gaza, também escreveu uma carta aberta aos católicos do Oriente Médio, expressando compaixão por "seus sofrimentos e suas lutas, particularmente no decorrer desses últimos meses".

O papa vinha sofrendo com o que foi descrito como resfriado, bronquite e gripe por mais de um mês, o que o levou a limitar o discurso público, cancelar algumas reuniões e visitar um hospital para exames médicos.

As preocupações com sua condição foram renovadas há três dias, quando ele faltou à homilia em uma cerimônia de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro.

O pontífice deve presidir uma série de eventos religiosos e cerimônias que antecedem a Páscoa no domingo, incluindo um ritual de lava-pés em uma prisão feminina em Roma na quinta-feira.

Francisco, que também tem mobilidade restrita devido a um problema no joelho, chegou à sala de audiências na quarta-feira andando com uma bengala, em vez da cadeira de rodas que às vezes usa.

Ele parecia bem-humorado ao dizer aos fiéis que o evento havia sido transferido para um local fechado no último minuto, forçando multidões a se deslocarem da Praça de São Pedro, devido ao tempo chuvoso.

"É verdade que vocês ficarão um pouco apertados, mas pelo menos não estaremos molhados", disse ele.