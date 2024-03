TV: Pai mata filha para se vingar da ex e esconde corpo em avenida de SP

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (26) suspeito de matar e carbonizar o corpo da própria filha em São Paulo.

O que aconteceu

O corpo de Rayssa Rosas, de 18 anos, foi encontrado carbonizado. Ele estava em um buraco na alça de acesso da avenida 23 de Maio, no centro de SP.

A jovem estava desaparecida desde o domingo (24), quando foi visitar o pai, Wellington da Silva Rosas. A informação é da Record TV.

Imagens mostram Wellington saindo de seu apartamento com uma caixa pesada na noite de segunda-feira (25). No vídeo, gravado pela câmera de segurança do prédio, ele aparece enfrentando dificuldades para levar a caixa até o elevador.

A polícia investiga se Wellington teve ajuda. A suspeita é de que ele tenha pagado R$ 10 a um morador em situação de rua para ajudá-lo a carregar a caixa. Depois, ele teria usado gasolina para atear fogo no corpo.

Família acredita em vingança. Wellington teria matado Rayssa para se vingar da mãe dela, segundo a Record TV. Eles estavam separados.

Wellington confessou o crime após ser preso pela polícia e reconhecido por uma das testemunhas. Ele foi localizado pela PM na Vila Maria, zona norte de SP. O caso foi registrado como homicídio e ocultação de cadáver.