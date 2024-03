Número de mortos no atentado em Moscou sobe para 143

O balanço do ataque cometido na última sexta-feira (22) em uma casa de shows nos arredores de Moscou subiu para 143 mortos, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (27) pelas autoridades russas.

A lista de vítimas, que pode ser consultada no site do Ministério de Situações de Emergência, conta atualmente com 143 falecidos.

O atentado, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, ocorreu na noite de sexta na casa de shows Crocus City Hall, no subúrbio moscovita de Krasnogorsk.

O ministro russo de Saúde, Mikhail Murashko, citado pela agência TASS, afirmou nesta quarta que 80 feridos, entre eles seis crianças, seguiam hospitalizados.

Os quatro supostos autores do atentado foram colocados em prisão provisória e outros suspeitos foram detidos.

Trata-se do ataque mais mortal reivindicado pelo Estado Islâmico na Europa, mas as autoridades russas insistem em apontar uma pista ucraniana. Kiev nega categoricamente essas acusações.

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu nesta quarta pela primeira vez que o atentado foi cometido por "islamistas radicais", mas insinuou novamente que poderiam ter algum vínculo com a Ucrânia.