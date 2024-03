Nem Louvre, nem Torre Eiffel: pira olímpica ficará acessível ao público no coração de Paris

Ninguém ousa ainda confirmar publicamente, mas fontes ouvidas pela agência AFP afirmam que a organização dos JO de Paris 2024 bateu o martelo e a pira olímpica deve ficar acessível ao público no coração da capital francesa, em uma área entre o Palácio do Louvre e a Place de la Concorde, informaram nesta quarta-feira (27) fontes envolvidas nas negociações.

Esse local secreto, que alguns imaginavam ser na Torre Eiffel ou nas proximidades, foi escolhido "há várias semanas" pelo comitê organizador (Cojo) e pela Prefeitura de Paris, segundo diversas fontes.

Chamado de "projeto Ariane", o local finalmente escolhido não foi o inicialmente previsto. Em princípio, os organizadores e a prefeitura de Paris haviam optado por instalar a pira no pátio do Louvre, no centro do museu mais visitado do mundo.

"O local era mais complicado para o acesso do público. Então, a escolha das Tuileries [o Jardim das Tulherias, em português] também prevaleceu devido à facilidade de acesso público", explicou essa fonte.

Rumores

Mais precisamente, a área de instalação escolhida fica no grande lago do Jardin des Tuileries, perto da entrada leste, em frente à Pirâmide do Louvre.

Esse local não fica longe da Place de la Concorde, um dos locais olímpicos que sediará quatro eventos (BMX freestyle, breaking, skate e basquete 3x3), e uma das mais antigas praças de Paris.

Quando questionado pela AFP, o comitê organizador se recusou a confirmar ou negar a informação, que foi mencionada pelo jornal esportivo L'Equipe em 20 de março. Pierre Rabadan, vice-comissário de esportes da prefeitura de Paris, se recusou a "comentar".

"Já houve muitos rumores sobre a localização da pira", explicou o Cojo, acrescentando: "O que podemos dizer é que, no espírito dos Jogos no coração da cidade, queremos que a pira olímpica fique no coração de Paris, por razões simbólicas, e para que possa ser vista por todos. É o espírito dos Jogos de Paris 2024 e da nossa cerimônia de abertura, ambos abertos ao maior número possível de pessoas e abertos à cidade."

Segurança reforçada

Portanto, a pira será instalada no coração de Paris, a quase um quilômetro em linha reta da prefeitura, entre a Place Vendôme e o Musée d'Orsay. "É uma área que oferece segurança ideal. Haverá policiais de plantão 24 horas por dia para proteger a chama, e o público poderá vê-la graças às passarelas elevadas ao longo do jardim", acrescentou a fonte.

O Louvre estará no centro dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, pois um jantar de "gala", orquestrado pelas equipes do chef francês Alain Ducasse, também será organizado para cerca de cem chefes de estado e personalidades no museu, na véspera da cerimônia de abertura.

Quando perguntada sobre a localização da pira durante os Jogos Olímpicos, depois da informação mencionada pelo L'Equipe, a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, se esquivou da pergunta no site da rádio RMC há cinco dias. "Ela chegará em Marselha a partir de 8 de maio", disse apenas.

Último revezamento

Até o momento, não se sabe se a pira será acesa nas Tulherias pelo último portador da tocha ou se uma pira temporária será acesa em outro lugar no momento da cerimônia de abertura, e depois transferida.

Em edições anteriores dos Jogos Olímpicos, como no Rio (2016) e em Tóquio (2021), a pira foi acesa em um estádio (o Maracanã no Rio e o Estádio Olímpico em Tóquio), antes de ser transferida.

O revezamento da tocha, que será acesa em 16 de abril em Olímpia (Grécia), começará em Marselha (França) em 8 de maio, após uma viagem de mais de dez dias entre Atenas e a cidade de Marselha no navio de três mastros "Belem".

Após uma viagem de quase dois meses e meio, passando por quase 400 cidades na França, o revezamento deve terminar em Paris, em 26 de julho. O nome do último corredor do revezamento ainda não foi revelado.

(Com AFP)