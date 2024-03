Napoli lança última camisa com Scudetto

SÃO PAULO, 27 MAR (ANSA) - Faltando apenas oito rodadas para o fim da Série A da Itália, o Napoli lançou uma nova camisa que será usada pelo atual detentor do Scudetto durante a reta final do campeonato.

A equipe comandada por Francesco Calzona vai estrear a peça no duelo contra a Atalanta, em Nápoles, pela 30ª jornada da competição.

O uniforme foi apresentado em um evento em parceria com o MSC Crociere, principal patrocinador do Napoli, e possui a representação dos principais portos da empresa (Nápoles, Dubai, Copenhague e Miami).

Além de ser a última camisa da temporada com o Scudetto estampado no peito, o Napoli decidiu não incluir o patch do "Keep Racism Out" da Lega Serie A em virtude da absolvição do zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, da acusação de racismo contra o lateral-esquerdo Juan Jesus.

O Napoli não está sozinho, pois o Genoa também apresentou uma nova camisa para o restante da temporada. A peça, que tem um estilo retrô, possui gola e detalhes dourados em várias partes, além de ser uma releitura do uniforme usado pelo clube em 1999/00. (ANSA).

