Motorista foge de abordagem e arrasta policial dentro de carro em GO

Um motorista fugiu de abordagem policial arrastando um dos agentes dentro do veículo, com a porta aberta, em Abadiânia (GO).

O que aconteceu

Dois policiais realizavam a abordagem, mas houve resistência por parte de um dos suspeitos (que não teve o seu nome identificado). Além do motorista, havia ainda um passageiro no veículo, um Gol Volkswagen branco.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o homem aparece com as mãos levantadas, enquanto é inspecionado pelos militares. Na sequência, ele ignora a abordagem e entra no carro.

Um dos agentes tenta impedir o motorista entrando no carro junto com ele. O suspeito, no entanto, não atende o pedido para parar e foge. O policial é arrastado com a porta aberta.

Segundo a PM, o militar ficou levemente ferido no dedo, passou por atendimento médico e encontra-se bem. Mas não informa se alguém foi detido na operação.

Com um dos suspeitos foi encontrado certa quantidade de entorpecente sendo lavrado um TCO (Termo de Circunstanciado de Ocorrência) por uso de consumo pessoal de entorpecente.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás reafirmou o seu compromisso com o cumprimento da lei e garantia da ordem pública.