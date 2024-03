IBGE: Após pandemia e vacina, nº de mortes cai no Brasil, puxado por idosos

Após a pandemia e a vacinação da população contra a covid-19, o número de mortes ocorridas no Brasil caiu 15,8% em 2022, somando 1,5 milhão. Idosos tiveram maior redução no percentual, enquanto faixa de menores de 15 anos registraram mais óbitos. Os dados foram divulgados hoje (27) pelo IBGE.

O que aconteceu

A quantidade de mortes caiu em todas as faixas etárias acima de 15 anos. A maior redução percentual, de 30,5%, foi na faixa entre 50 e 59 anos. Em números absolutos, a queda foi maior no grupo entre 60 e 69 anos (80 mil mortes a menos).

Veja a variação no número de mortes de 2021 para 2022, por grupo de idade:

Menores de 1 ano: +3,1%

1 a 4 anos: +27,7%

5 a 9 anos: +19,3%

10 a 14 anos: +8%

15 a 19 anos: -5,5%

20 a 29 anos: -8,5%

30 a 39 anos: -25,4%

40 a 49 anos: -30,1%

50 a 59 anos: -30,5%

60 a 69 anos: -23,2%

70 a 79 anos: -14,6%

80 anos ou mais: -1,6%

Durante a pandemia, o Brasil registrou o maior número de mortes anuais desde o início da série histórica do IBGE. Foram 1.513.575 mortes em 2020 e 1.786.347 em 2021.

Morte de crianças de 1 a 4 anos sobe 28%

Contudo, nas faixas etárias abaixo de 14 anos, o total de mortes aumentou. A faixa entre 1 e 4 anos registrou 1.304 mortes a mais que em 2021, um aumento de 27,7%. No total, 6.012 crianças do grupo morreram, sendo 5.081 por causa natural e 755 por causa não natural, de acordo com o IBGE.

No Brasil, 90,7% das mortes foram de causas naturais em 2022, segundo o IBGE. Causas não naturais correspondiam a 6,8%, e 2,5% das mortes tinham causa não conhecida. Foram 102.239 mortes não naturais no Brasil em 2022.

No recorte regional, o Norte registrou o maior percentual de mortes não naturais, com 9,7%. A região com menor fatia de mortes não naturais foi a Sudeste (5,6%), seguida pela Sul (5,7%).

Queda nas mortes em todos os estados

Todos os estados brasileiros registraram menos mortes. O Amazonas lidera o ranking, com queda de 29,9% em 2022. Na sequência, vem Rondônia (-26,6%).

Na outra ponta, o Piauí foi o estado onde o número de mortes caiu menos (-6,3%). É seguido pela Bahia, com redução de 6,9%.

Em relação à morte de crianças entre 1 e 4 anos, o maior crescimento foi no Rio Grande do Norte (110%). Por outro lado, o Rio Grande do Sul conseguiu reduzir o número de mortes no grupo em 13%.