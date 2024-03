Minério de ferro cai para mínima de uma semana com preocupações sobre demanda da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta quarta-feira, atingindo seus níveis mais baixos em mais de uma semana, pressionados por preocupações persistentes sobre a demanda na China, principal mercado consumidor do minério, em meio à falta de medidas políticas significativas para impulsionar a produção de aço.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 3,53%, a 805,5 iuanes (111,43 dólares) a tonelada, o menor valor desde 19 de março.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura recuava 2,1%, a 101,95 dólares a tonelada, o valor mais baixo desde 18 de março.

"O preço fraco do aço e as margens reduzidas de siderúrgicas, juntamente com os altos embarques de minério, suprimiram a demanda e os preços do minério", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures, com sede em Pequim.

A produção média diária de metal quente em abril deve ficar entre 2,25 milhões e 2,26 milhões de toneladas, muito abaixo das 2,45 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, disseram analistas da consultoria Mysteel em nota na terça-feira.

A pressão sobre os preços do minério pelo lado da oferta persistiu no curto prazo, já que tanto os embarques de minério no exterior quanto as chegadas de minério doméstico se recuperaram esta semana, disseram analistas da Huatai Futures;

"Além disso, há uma expectativa de mais embarques da Austrália e do Brasil com a aproximação do final deste trimestre", afirmaram eles.

A fraqueza persistente ocorreu apesar dos dados industriais melhores do que o esperado.

Os lucros das empresas industriais da China aumentaram 10,2% nos dois primeiros meses em relação ao mesmo período do ano passado, após um declínio de 2,3% acumulado no ano de 2023, mostraram dados oficiais na quarta-feira.

Os preços mais baixos das matérias-primas e a demanda fraca derrubaram a maioria dos índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)