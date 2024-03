Médicos em Jerusalém Oriental tentam impedir retorno forçado de doentes para Faixa de Gaza

Reportagem do site de informação Franceinfo mostra, nesta quarta-feira (27), a mobilização de médicos em Jerusalém Oriental para impedir a execução de uma decisão do governo israelense de expulsar para a Faixa de Gaza palestinos tratados contra o câncer e outras doenças graves em hospitais de áreas anexadas por Israel.

Jornalistas franceses estiveram no setor de oncologia pediátrica do Hospital Augusta Victoria, de Jerusalém Oriental. O diretor do estabelecimento, Fadi Al-Atrache, se recusa a enviar para o território em guerra dezenas de palestinos ainda sob tratamento oncológico.

Israel alega que os pacientes, entre eles várias crianças e adolescentes, já estão em fase de remissão da doença e por isso poderiam voltar para casa. Na avaliação do diretor do hospital, a transferência para Gaza seria equivalente a uma sentença de morte para os pacientes.

Os palestinos deveriam ter sido expulsos nesta quarta-feira, mas associações entraram com uma ação no Supremo Tribunal de Israel contra a decisão. Os juízes têm agora 30 dias para decidir sobre o destino dos doentes que poderiam ter uma recaída e morrer pela falta de medicamentos na Faixa de Gaza.

Sentença de morte

A reportagem da Franceinfo cita o exemplo de Amira, 12 anos, que chegou a Jerusalém de ambulância, vinda de Gaza, com um tumor no cérebro, metade de seu corpo não mexia mais. Após semanas de radioterapia e reeducação, ela voltou a andar. "Minha vida é em Gaza, mas ainda preciso de tratamento aqui, não posso voltar para viver em uma barraca."

A Franceinfo constatou que 50 pacientes de Gaza estavam sendo tratados no hospital Austa Victoria. Toda a comunidade médica se esforça em mantê-los em Jerusalém.

Segundo o Dr. Fadi Al-Atrache, a situaçao em Gaza é catastrófica. Ele disse à Franceinfo que não há mais estruturas de tratamento adaptadas e cerca de dez mil pacientes com câncer sobrevivem em condições sanitárias deploráveis.