Mariana Ferrão: 'A dor é uma sequestradora de atenção'

Você já pensou no quanto negligencia as suas dores, sejam elas físicas ou mentais? No episódio desta quarta-feira (27) do "Mari vs Mari", a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão reflete sobre a dificuldade de destinar atenção e cuidado para aquilo que é fator de incômodo e cansaço na vida.

Ela conta que, após passar uma semana com enxaqueca e desconforto abdominal, percebeu o quanto sentia falta do corpo alinhado ao bem-estar. "Se a gente olhar pros animais, percebemos que quando eles estão mal, a única coisa que eles fazem é cuidar da própria dor", ela diz.

Mari chama atenção para o modo como algumas pessoas se habituaram a adiar o autocuidado. "Muitos de nós dizemos: 'ah, eu não tenho tempo de parar, eu não posso descansar, não vou conseguir relaxar com todas as contas que eu tenho pra pagar'."

E a gente continua, muitas vezes, vivendo a nossa vida não dando tempo de regeneração pro nosso corpo. Mas neste momento a gente fica muito menos tolerante à vida externa, porque a gente está sequestrado pela nossa dor.

Mariana Ferrão

Por isso, para Mari, é importante não só dar atenção à dor, mas cuidar para que ela não siga sendo o lugar que mais demanda energia. "A atenção é nosso bem mais precioso, a atenção é adubo para qualquer coisa. Então, qualquer coisa cresce quando a gente coloca atenção", ela diz.

Com vídeos novos toda quarta e sexta, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.