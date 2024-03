Macron ressalta parceria estratégica com Brasil

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAR - O presidente da França, Emmanuel Macron, ressaltou a "parceria estratégica" com o Brasil, durante uma cerimônia com o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Os dois líderes participaram do lançamento ao mar do submarino Tonelero, fabricado no Brasil com tecnologia francesa.

Segundo Macron, as duas nações compartilham "desafios" na Amazônia e no setor de defesa naval, em um mundo que enfrenta um novo cenário.

O presidente também mencionou a futura construção de um submarino nuclear no âmbito da consolidação da "amizade entre dois países com visões similares do mundo". (ANSA).

