Macron: Empresas francesas têm razão em investir no Brasil, que pode evoluir com economia verde

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que as empresas francesas têm razão em investir tanto no Brasil e acreditar no potencial de desenvolvimento brasileiro. Segundo ele, o Brasil pode evoluir muito em temas relacionados à economia verde, com investimento e desenvolvimento de seu "rico e vasto" setor de energia renovável.

Macron disse, durante discurso de encerramento do Fórum Econômico Brasil-França, em São Paulo, que sua visita ao Brasil tem mostrado o potencial de cooperação entre as duas nações, e pediu desculpas por ter atrasado sua participação no fórum, porque passou "mais tempo do que o previsto com o presidente Lula" na manhã de hoje, no Rio de Janeiro.

"Temos possibilidade de crescimento em vários setores, com enorme potencial de cooperação econômica", disse, ao destacar os avanços no setor de defesa e citar investimentos franceses na Embraer, e também mencionando anseios por avançar no desenvolvimento de helicópteros e submarinos.

Em contrapartida, Macron defendeu que "empresas brasileiras deveriam acreditar mais na França e na Europa", da mesma forma que os franceses acreditam nos brasileiros. Segundo ele, o mercado brasileiro investe pouquíssimo na França, que é a "entrada para o mercado europeu".