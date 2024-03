Lula e Macron lançam submarino construído no Brasil com tecnologia francesa

Por Rodrigo Viga Gaier

ITAGUAÍ, Rio de Janeiro (Reuters) - Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron lançaram nesta quarta-feira um submarino construído no Brasil com tecnologia francesa, no âmbito de um programa que visa construir o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear até o final da década.

Lula e Macron participaram de uma cerimônia no estaleiro de Itaguaí (RJ) para o lançamento do terceiro submarino movido a diesel construído em uma parceria de 10 bilhões de dólares entre os dois países.

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, quebrou uma garrafa de champanhe na proa do submarino Tonelero em seu batismo, e os dois presidentes ativaram uma alavanca que enviou o navio da classe Scorpene ao mar.

O programa, iniciado em 2008 durante o mandato presidencial anterior de Lula, é uma parceria com o Naval Group, estatal francesa na qual a empresa de defesa Thales tem uma participação de 35%.

O governo brasileiro disse que sua frota de submarinos é necessária para defender a costa de quase 7.500 km do país e suas águas no Atlântico, onde o país explora vastos campos de petróleo offshore.

Macron realiza nesta semana uma visita de três dias ao Brasil que visa relançar a relação bilateral e a parceria estratégica, após um afastamento entre Brasil e França durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem Macron criticou por não ter protegido a floresta amazônica.

Macron desembarcou na terça-feira na cidade amazônica de Belém, onde o Brasil sediará as negociações climáticas da ONU COP30 em 2025. Lula o recebeu lá e juntos se comprometeram a trabalhar em parceria para acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030.

Macron se reunirá com empresários em São Paulo ainda nesta quarta-feira, e fará uma visita de Estado a Brasília na quinta-feira.

