Lucro da Rumo afunda para R$1 mi no 4º tri

(Reuters) - A transportadora logística Rumo teve lucro líquido de 1 milhão de reais no quarto trimestre do ano passado, recuo de quase 100% na comparação com o lucro de 243 milhões de reais apurado no mesmo período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta quarta-feira.

A companhia, maior operadora ferroviária do país, apurou um recuo de 12,2% na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a 1,21 bilhão de reais, em linha com o esperado por analistas de 1,22 bilhão de reais, em média, conforme dados da LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)