Casa inteligente: kit com lâmpada, tomada e controle vale mesmo a pena?

Está cada vez mais fácil ter uma casa inteligente, graças às assistentes virtuais e ao aumento de ofertas de produtos que podem ser conectados. Um bom exemplo são as lâmpadas inteligentes, que estão mais populares nas nossas casas, além de outros aparelhos que deixam a casa mais "smart".

Mas fazer tudo isso é difícil? Você sabe por onde começar? Testamos o Kit Casa Conectada da Positivo, que promete ser uma boa porta de entrada. Ele vem com: lâmpada, plugue de tomada e controle universal.

Para instalar, é preciso baixar o aplicativo da Positivo Casa Inteligente. Foi bem fácil e intuitivo. Nos nossos testes, conseguimos instalar tudo em menos de 10 minutos.

Tomada: boa para abajur e cafeteira

O plugue de tomada pode ser usado para programar que alguns aparelhos funcionem a partir de certo horário. Por exemplo, usamos em uma cafeteira e programamos para ligá-la todos os dias úteis às 7 horas da manhã. Deu supercerto!

O ponto negativo é que não funciona com qualquer eletrônico. Testamos em um umidificador de ar e não rolou. Isso porque, para acioná-lo, é preciso apertar alguns botões. A mesma coisa aconteceu com a máquina da Nespresso, que tem um botão de borracha que precisa ser acionado.

Troque os controles pelo comando de voz

O controle universal inteligente funciona com eletrônicos que têm controle remoto. Testamos em um cômodo que tem uma televisão e um ar-condicionado. Como a Alexa ficava longe, precisamos mudá-la de lugar para não ficar gritando pela casa.

A instalação foi um pouco mais complexa do que os outros dois itens do kit, mas nada muito difícil. Os nossos aparelhos foram encontrados pelo app, mas se os seus não forem, é possível programar manualmente.

O controle remoto do nosso ar-condicionado não é iluminado e sempre precisamos acender o abajur no meio da noite para diminuir ou aumentar a temperatura. Isso foi algo que sempre desagradou por aqui. Então, ter a opção de fazer isso pelo celular foi uma experiência bastante positiva.

Você também pode programar de ligar ou desligar esses aparelhos em determinadas datas e horários, ao mudar o clima, com o nascer ou pôr do sol, quando chega ou sai de casa ou quando outro dispositivo é alterado.

São muitas possibilidades que podem se adequar bem à rotina da sua casa. Vale fuçar no aplicativo para encontrar as melhores programações para você.

Vale a pena?

Assim como qualquer kit, ele facilita a vida de quem não é tão ligado em tecnologia e não sabe bem por onde começar, já que traz três itens que conectam os eletrônicos da casa de formas diferentes.

Mas, antes de comprar, é interessante entender se os três terão uso por aí. Como mostramos no exemplo acima, alguns aparelhos precisam ter os botões acionados, o que impossibilita o smart plugue de funcionar. Veja se os seus aparelhos também não são assim.

Também pode ser legal casar a compra com mais lâmpadas, para você poder ter uma experiência de casa inteligente mais completa.

*Com review publicado em 9 de maio de 2023

