Juan Jesus lamenta absolvição de Acerbi em caso de racismo

NÁPOLES, 27 MAR (ANSA) - O jogador Juan Jesus, do Napoli, afirmou nesta quarta-feira (27) que recebeu com "muito pesar" a notícia da absolvição do zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, em um caso de racismo.

O brasileiro criticou a decisão das autoridades esportivas da Itália de não punir o defensor dos nerazzurri, acusado pelo napolitano de tê-lo chamado de "negro" durante uma partida válida pela Série A.

"Li várias vezes e com muito pesar a decisão do juiz de que não há provas de que fui vítima de insultos racistas. Tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita amargura.

Estou sinceramente desanimado com o desfecho de um assunto grave", escreveu Juan Jesus.

"Depois desta decisão, aqueles que se encontram numa situação semelhante irão provavelmente agir de uma forma muito diferente para se protegerem. Não me sinto protegido de forma alguma. Eu não esperava um final desse tipo, que temo, mas espero estar errado, poderá abrir um precedente sério. Espero sinceramente que esta triste história possa ajudar todo o mundo do futebol a refletir sobre um assunto tão sério e urgente", acrescentou.

Na mensagem, o atleta napolitano ainda recordou que Acerbi "se sentiu obrigado a pedir desculpas", além de ter alterado sua versão dos acontecimentos no dia seguinte.

"Eu realmente não entendo como a frase 'vai embora, negro, você é simplesmente um idiota' pode ser classificada como ofensiva, mas não discriminatória", finalizou.

As autoridades italianas afirmaram que não encontraram provas suficientes para levar o caso adiante. Após a decisão, o brasileiro alterou as fotos de perfil nas redes sociais em resposta à absolvição de Acerbi. (ANSA).

