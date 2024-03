JBS diz que margens da Seara estão melhorando

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS disse esperar que as margens de sua unidade de alimentos processados ​​Seara no Brasil atinjam dois dígitos no início de 2024, citando melhorias operacionais implementadas pela gestão para fortalecer a unidade.

A JBS, que divulgou resultados financeiros na terça-feira, disse que a Seara e a divisão de carne bovina dos EUA apresentaram os maiores desafios para a empresa no ano passado. Nos EUA, a falta de fornecimento de gado tornou negativo o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa.

(Por Ana Mano)