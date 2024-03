JBS anuncia retorno de irmãos Batista ao conselho de administração

A JBS anunciou, nesta terça-feira (26), o retorno dos irmãos Wesley e Joesley Batista ao conselho de administração da companhia.

O que aconteceu

As propostas são direcionadas à assembleia-geral ordinária e extraordinária prevista para ser realizada em 26 de abril. Mas, em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), nesta terça-feira (26), a dupla já é dada como membros do conselho.

A criação de dois novos assentos no conselho de administração da empresa eleva o número de 9 para 11 membros.

Wesley e Joesley Batista são sócios na J&F, holding que mantém o controle da JBS.

Eles se afastaram de seus respectivos cargos na gigante em 2017, após a delação premiada que envolvia o nome do ex-presidente da República Michel Temer. O escândalo de corrupção obrigou a dupla a deixar os postos. Na época, o empresário Joesley Batista relatou ter feito pagamentos que chegaram a US$ 150 milhões em propina "em favor" do então ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, mediante depósitos em contas distintas no exterior.

Ambos chegaram a ser presos em 2017 —e indiciados uma semana depois—, neste caso, acusados de uso indevido de informação privilegiada e manipulação do mercado financeiro. Eles foram soltos meses depois, em 2018. A CVM absolveu a holding J&F Investimentos e os empresários da acusação em novembro de 2023.

Em fevereiro, os irmãos retornaram ao cargo de membros do conselho de administração da Pilgrim's Pride, produtora de frango dos Estados Unidos, uma das empresas do grupo JBS. Agora, voltarão ao conselho da companhia.