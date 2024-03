Itália convida Brasil para reunião de chanceleres do G7

NÁPOLES, 27 MAR (ANSA) - O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, confirmou nesta terça-feira (27) que o Brasil foi convidado para a reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, que será realizada em Capri entre os dias 17 e 19 de abril.

A ANSA procurou o Itamaraty para confirmar se o Brasil enviará um representante à reunião e aguarda retorno.

"Haverá entre 200 e 300 delegados, entre jornalistas, fotógrafos e outros operadores da informação. Será também uma oportunidade extraordinária para valorizar o território, não só da ilha de Capri, mas da cidade de Nápoles e de toda a região", disse Tajani, informando que também foram convidados outros países, como Índia e Mauritânia.

O chanceler italiano também confirmou as presenças do chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, e do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg.

Em uma coletiva de imprensa, Antonio Tajani ainda ressaltou que a questão do Oriente Médio será destaque na reunião, com o objetivo de lançar uma mensagem de paz para Gaza.

"Em Capri, tudo será concentrado nos temas da atualidade.

Falando da Ucrânia, falando do Oriente Médio, é óbvio que se fale também de terrorismo. Aliás, será um tema que enfrentaremos com grande seriedade, trocando informações", afirmou.

"Em todos os países há um alerta, que se aplica com grande discrição justamente para não perturbar a vida tranquila dos cidadãos. Isso não significa que não haja olhos atentos, que acompanham de forma discreta, mas eficaz, o que ocorre nos locais de grande fluxo de pessoas", concluiu. (ANSA).

