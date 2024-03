Israel pede que EUA remarquem reunião cancelada sobre planos de ofensiva em Rafah

WASHINGTON (Reuters) - Israel pediu para remarcar uma reunião com autoridades norte-americanas para discutir seus planos militares na cidade de Rafah, no sul de Gaza, disse uma autoridade dos EUA nesta quarta-feira, dias depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu cancelou abruptamente as conversas planejadas.

Netanyahu cancelou uma visita planejada a Washington por uma delegação israelense sênior depois que os EUA permitiram a aprovação de uma resolução de cessar-fogo em Gaza na ONU na segunda-feira, em um movimento que pareceu refletir a crescente frustração dos EUA com o primeiro-ministro israelense.

Autoridades dos EUA disseram que o governo Biden ficou perplexo com o cancelamento israelense e o considerou uma reação exagerada à resolução do Conselho de Segurança, insistindo que não houve mudança na política.

Nesta quarta-feira, uma autoridade dos EUA disse que o gabinete de Netanyahu "afirmou que gostaria de remarcar a reunião dedicada a Rafah. Agora estamos trabalhando com eles para definir uma data conveniente".

Netanyahu está considerando a possibilidade de enviar uma delegação para uma reunião na Casa Branca sobre Rafah já na próxima semana, mas a programação ainda está sendo elaborada, disse um funcionário israelense em Washington à Reuters, sob condição de anonimato.

Não houve nenhum comentário imediato do gabinete do primeiro-ministro israelense.

Espera-se que as conversas planejadas se concentrem na ameaça de ofensiva de Israel em Rafah, o último refúgio relativamente seguro para os civis palestinos em Gaza.

A Casa Branca disse na semana passada que pretendia compartilhar com as autoridades israelenses alternativas para eliminar o grupo militante palestino Hamas sem uma ofensiva terrestre em Rafah que, segundo Washington, seria um "desastre".

(Reportagem de Nandita Bose e Matt Spetalnick)