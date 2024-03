International Paper provoca possível guerra de ofertas pela DS Smith

(Reuters) - A International Paper provocou uma possível guerra de ofertas pela empresa britânica de embalagens de papel DS Smith, fazendo uma oferta de aquisição que fez com que as ações da empresa atingissem o maior valor em dois anos.

A DS Smith disse na terça-feira que estava em discussões com a International Paper sobre uma oferta de compra de todas as ações da empresa listada nos Estados Unidos, que a avaliou em 5,72 bilhões de libras (7,22 bilhões de dólares).

As ações da DS Smith ganharam até 7,9% no início das negociações de quarta-feira, atingindo seu maior valor desde janeiro de 2022.

A proposta chega menos de três semanas depois que a DS Smith chegou a um acordo em princípio com sua rival Mondi, listada no Reino Unido, que fez uma oferta de aquisição de todas as ações avaliando a DS Smith em 5,14 bilhões de libras.

De acordo com os termos da proposta do grupo norte-americano, os acionistas da DS Smith receberiam 0,1285 ação da International Paper para cada ação que possuíssem da DS Smith. Isso lhes daria 33,8% da empresa combinada -- uma fatia menor da entidade emergente do que a proposta da Mondi, que deixaria os acionistas da DS Smith com o controle de 46% do grupo ampliado.

A International Paper, que na quarta-feira confirmou as negociações, tem até 23 de abril para fazer uma oferta firme.

"O conselho reconhece os méritos estratégicos e o potencial de criação de valor por meio de uma combinação com a International Paper. Assim, o conselho está progredindo em suas discussões com a International Paper a respeito da proposta", disse a DS Smith. A empresa disse que está dando continuidade às conversas com a Mondi.

A Mondi não quis comentar.

(Reportagem de Shivani Tanna, Aishwarya Venugopal e Annett Mary Manoj, em Bengaluru)