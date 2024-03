Institutos econômicos da Alemanha reduzem previsão do PIB de 2024 para 0,1%

BERLIM (Reuters) - Os principais institutos econômicos alemães disseram nesta quarta-feira que esperam que a economia do país cresça 0,1% em 2024, reduzindo sua previsão anterior de 1,3%, uma vez que as taxas de juros altas, a demanda global fraca e a incerteza política diminuíram as expectativas de uma recuperação mais forte.

Os institutos agora preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) aumentará 1,4% em 2025, de 1,5% anteriormente.

"Embora seja provável que uma recuperação se inicie a partir da primavera (no hemisfério norte), o impulso geral não será muito forte", disse Stefan Kooths, chefe de pesquisa econômica do Kiel Institute for the World Economy (IfW).

Atualmente, a produção econômica é pouco maior do que antes da pandemia, já que a produtividade na Alemanha está paralisada desde então, disseram os institutos em um relatório que descreve suas previsões econômicas semestrais conjuntas.

"Recentemente, houve mais ventos contrários do que ventos favoráveis nas economias doméstica e estrangeira", disse o relatório.

As exportações alemãs diminuíram apesar do aumento da atividade econômica global, principalmente porque a demanda por bens de capital e intermediários, que são importantes para a Alemanha, é fraca e a competitividade de preços para bens com uso intensivo de energia é prejudicada, disseram eles.

A incerteza sobre a política econômica estava pesando sobre o investimento corporativo, que provavelmente permanecerá no nível de 2017 apesar da recuperação esperada para o próximo ano, de acordo com os especialistas econômicos.

(Reportagem de Maria Martinez)