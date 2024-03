Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, apoiado principalmente na melhora das ações da Vale e da Petrobras durante o pregão, enquanto o noticiário corporativo direcionou as atenções para papéis de empresas como CVC Brasil, JBS e Arezzo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,66%, a 127.703,33 pontos, encerrando série de quatro quedas, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 127.755,93 pontos. Na mínima, a 126.222,95 pontos.

O volume financeiro somava 17,65 bilhões de reais antes dos ajustes finais.