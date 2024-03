H&M surpreende com recuperação no 1º tri

Por Marie Mannes e Helen Reid

ESTOCOLMO (Reuters) - A H&M, segunda maior varejista de moda listada em bolsa do mundo, reportou um lucro operacional mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, fazendo as ações dispararem mais de 14%, enquanto o presidente-executivo, Daniel Erver, disse que os consumidores gostaram das coleções de primavera da marca.

O grupo sueco tem lutado para manter a sua posição no setor de "fast fashion", com a maior rival Zara expandindo o seu domínio e a varejista online Shein, fundada na China, que vende vestidos a 8 dólares e camisetas a 5 dólares, crescendo rapidamente.

Depois de tais rivais terem conquistado participação de mercado no ano passado, Erver, há menos de dois meses no cargo, disse que a empresa deve concentrar-se na sua clientela principal.

"Onde queremos estar focados em ser uma marca de moda confiável é nas clientes femininas mais jovens", disse ele numa entrevista à Reuters, acrescentando que as mulheres na faixa dos 20 e 30 anos são “tremendamente importantes” para a H&M.

Erver assumiu o cargo de presidente-executivo depois que Helena Helmersson saiu inesperadamente em janeiro, citando as intensas demandas do cargo que ocupou por quatro anos.

Nesta quarta-feira, Erver afirmou que a principal prioridade da empresa era aumentar as vendas, em um afastamento, bem recebido pelo mercado e pelos analistas, da ênfase anterior da H&M na rentabilidade.

"Isso é o que realmente faltou, especialmente no ano passado", disse Daniel Schmidt, analista do Danske Bank em Estocolmo. "Desde que saímos da pandemia, as vendas têm se estabilizado, o que se destacou em relação aos concorrentes."

A H&M registrou um lucro operacional trimestral de 2,08 bilhões de coroas (196 milhões de dólares), acima dos 725 milhões de um ano atrás, enquanto projeções compiladas pela LSEG apontavam 1,43 bilhão.

A queda de 2% nas vendas no primeiro trimestre foi menor do que o esperado pelos analistas, e as vendas no início do segundo trimestre aumentaram 2%, refletindo uma procura mais forte pelas suas roupas e acessórios. As coleções de primavera da H&M, com uma paleta de cores azul, branco e prata, têm sido populares entre os compradores, disse Erver.

Parte desse aumento nas vendas também é resultado de mais descontos no primeiro trimestre, com o varejista planejando mais descontos também neste trimestre, para atrair novos clientes e impulsionar compras mais frequentes, disse o executivo.

A H&M disse que está remodelando cerca de 250 lojas este ano, um "aumento significativo" em comparação com o ano passado. Também planeja abrir cerca de 100 lojas, principalmente em mercados em crescimento, e fechar 160 lojas em mercados mais estabelecidos, à medida que diminui o número global de lojas.

