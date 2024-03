Hamas pede fim de distribuição de ajuda por aviões em Gaza

GAZA, 27 MAR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas pediu a países doadores que interrompam o lançamento de ajuda humanitária por meio de aviões na Faixa de Gaza, após 12 pessoas terem se afogado ao tentar pegar pacotes que caíram no mar.

Essa prática começou a ser adotada no início de março, depois de Israel ter disparado contra civis que aguardavam a distribuição de alimentos no norte do enclave palestino, deixando mais de 100 mortos.

Segundo um morador de Gaza citado pela agência AFP, Mohamad al-Sabaawi, pessoas "estão morrendo somente para pegar uma lata de atum".

Segundo a ONG suíça Euro-Med Human Rights Monitor, outros seis indivíduos foram mortos em tumultos durante distribuições de ajudas humanitárias.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já alertou que a Faixa de Gaza está à beira da carestia, enquanto o Hamas cobra de Israel a entrada de mais caminhões com alimentos e itens de primeira necessidade.

De acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestino, cerca de 32,5 mil pessoas já foram mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro, em resposta a atentados do Hamas que fizeram 1,2 mil vítimas no país judeu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.