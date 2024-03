Haddad: se aprovamos tributária após 40 anos, por que não aprovar Mercosul-UE após 20 anos?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta quarta-feira, 27, a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro participa do Fórum Econômico Brasil-França, em São Paulo, junto com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Haddad comparou a aprovação do acordo com o processo da reforma tributária. "Se foi possível aprovar a reforma depois de 40 anos, por que não aprovar um acordo depois de 20?", questionou.

O ministro admitiu que foi perdida uma oportunidade no fim do ano passado, mas defendeu que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está investindo muito para a aprovação do pacto e que o objetivo é alcançar o equilíbrio de um acordo benéfico para as duas regiões. "Afinal, temos os mesmos valores e princípios que nos norteiam, ou deveriam nortear nossa política e nossa economia."