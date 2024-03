Haddad diz que Lula anunciará na semana que vem medidas para destravar mercado imobiliário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá anunciar, na semana que vem, medidas para destravar o mercado imobiliário. "Nós vamos tomar medidas, na semana que vem, que vão destravar esse mercado imobiliário. Vamos criar um mercado secundário de títulos imobiliários muito robustos para fazer com que o crédito imobiliário rode no Brasil e possa ser multiplicado por muitas vezes", disse, em entrevista nesta quarta-feira, 27, à Rádio Itatiaia.

Segundo o ministro, houve uma reunião recente com as principais empresas do setor envolvido para desenvolver o mercado secundário de títulos imobiliários.

"O entusiasmo com esse novo produto está muito grande", comentou Haddad.