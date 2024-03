Haddad diz acreditar que economia brasileira crescerá em 2024 acima das projeções da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à CNN que a economia brasileira crescerá mais em 2024 do que as projeções da Pasta, atualmente em 2,2%. "Nossos técnicos terão de rever projeções, duvido que o Brasil cresça pouco", disse.

Haddad comentou que não vê muita incerteza no horizonte de curto prazo para a condução da política monetária e que a tendência é de melhoria no cenário externo até meados do ano.

No Brasil, ele menciona um arrefecimento da inflação, principalmente em alimentos, e a janela de oportunidade para um ciclo positivo de crescimento.