Governo deve rever estimativa de alta do PIB para acima de 2,5%, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo deve revisar a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para um nível acima de 2,5% nos próximos meses.

Em discurso em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo durante visita do presidente francês, Emmanuel Macron, Haddad disse acreditar que o PIB de 2023 será revisto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e destacou o cenário macroeconômico favorável que o país se encontra no momento.

(Reportagem de Eduardo Simões)