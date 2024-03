Fotos de encontro entre Lula e Macron viram meme: 'Casal feliz na Amazônia'

Imagens do encontro do presidente Lula com o líder francês Emmanuel Macron, em um breve passeio amazônico, em Belém (PA), virou meme nas redes sociais.

O que aconteceu

Na web, fotos do encontro entre os dois líderes chamaram a atenção de usuários do X (antigo Twitter). Algumas pessoas compararam as imagens a um ensaio fotográfico de casamento.

Outros sugeriram que Janja e Brigitte, esposas de Lula e Macron, respectivamente, haviam perdido os companheiros. Até o Padre Kelmon, ex-candidato à Presidência da República, foi envolvido na brincadeira, ao dar a bênção ao "casal". (Veja a repercussão com memes abaixo)

Sou fotógrafo profissional de casamentos. faço wedding, pré-wedding e todo tipo de ensaio. Anexei aqui um exemplo do meu trabalho mais recente de um casal feliz que fotografei na amazônia. viva o amor

Internauta, ao repostar imagens de Lula e Macron

No encontro, Lula e Macron lançaram um programa de investimentos em bioeconomia para a Amazônia brasileira e guianense. Projeto vai alavancar 1 bilhão de euros em investimentos públicos e privados em bioeconomia nos próximos quatro anos. Os presidentes adotaram na área ambiental as declarações "Chamado Brasil-França à ambição climática de Paris a Belém e além" e "Plano de Ação sobre a Bioeconomia e a Proteção das Florestas Tropicais".

Confira os memes:

ajude com seu RT! pic.twitter.com/OAKx5NJdh1 -- Bruno Predolin (@pagalanxe) March 27, 2024

Lula e Macron fazendo ensaio de pré-wedding, devem casar na Amazônia e passar a lua de mel em Paris. pic.twitter.com/lAqEZWJaf7 -- Yah (@jasmindodeserto) March 27, 2024

Aqui a Janja já aceitou que perdeu, colocou até "Rosyln" para tocar. pic.twitter.com/bRbcRtQg4i -- Yah (@jasmindodeserto) March 27, 2024

Casamento realizado por ngm menos que cacique Raonihttps://t.co/DHBWOK0dXX -- Operária Taylor (@julianawith_anA) March 27, 2024

ensaio pré wedding do ano pic.twitter.com/9WE4Gq0wi1 -- Ronaldo Monfredo (@ronaldomonfredo) March 27, 2024

uma das cerimônias mais bonitas que já vi pic.twitter.com/zMUwc2X8EZ -- rita lee por favor come meu cu (@acgp_anaclara) March 27, 2024