'Ferve rapidamente': chaleira elétrica está com desconto e sai por R$ 71

Basta apertar um botão e, após alguns minutos, a água já está quente para usar. Essa é a "mágica" das chaleiras elétricas, um eletrodoméstico que facilita a vida em diferentes situações. Você pode usar para fazer chá, café, mate, ou usar a água aquecida para preparar um arroz ou macarrão com rapidez.

É possível ferver um litro de água em cerca de quatro minutos, dependendo da potência do aparelho. E pensando em custo-benefício, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo da Agratto em promoção: por a partir de R$ 71,01. Ela é uma das chaleiras mais bem avaliadas na Amazon, parceira do UOL, com mais de três mil compras só no mês passado.

O que essa chaleira elétrica tem de bom?

Acabamento em inox e capacidade para 1,8 litro de água.

Sua base de contato elétrico pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza.

Luz indicadora para avisar quando a chaleira estiver funcionando.

Função de desligamento automático quando a água entra na fase de fervura.

O que diz quem comprou?

Só no site da Amazon a chaleira elétrica Agratto tem mais de 11,5 mil avaliações, com nota média de 4,6 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou:

A chaleira é linda e grande. Aquece a água em minutos e otimiza o trabalho na cozinha. A água entra em ebulição, ou seja, diferente do micro-ondas ela aquece a água até ferver super rápido. Além de decorar a cozinha. Optei pela marca Agratto por unir bom preço e qualidade. Ela ferve a água e desliga automaticamente, muito segura. Tem luz vermelha que indica quando está ligada. O acionamento do botão de ligar é na alça o que facilita para usar o eletro. Gostei muito. Avaliação anônima na Amazon

Além de bonita, ferve a água em menos de 10 minutos, funcionando perfeitamente, desliga sozinha assim que a água ferve!. Paulo Henrique

Cumpre o que promete, ferve água rapidamente, o material do produto parece ser frágil por ser bem leve, mas nada que comprometa a sua finalidade, recomendo, o produto é bom e barato. Bruno Alexandre Vieira de Souza Santos

Tempo para ebulição muito rápido e funciona perfeitamente. Só o cabo que é bem curto. Carolina Damas

Principais reclamações

As principais críticas ao produto são relacionadas a sua durabilidade. Alguns consumidores relatam problemas elétricos, como pane no botão principal e no sensor de desligamento automático.

No início até tinha gostado da chaleira, mas com 6 meses de uso apresentou defeito no botão de liga/desliga, derreteu uma parte e não desligava sozinha. Comprei a peça separadamente e voltou a funcionar, mas agora com 9 meses de uso, simplesmente a chaleira não liga mais. Não é defeito no botão, parece ser defeito em alguma outra coisa. A chaleira nunca caiu, nunca foi usada indevidamente, simplesmente do nada parou de funcionar. Não recomendo. Cynthia Starling

O fio está intacto, não foi curto-circuito na tomada elétrica e sim na própria chaleira. Comprei faz menos de dois meses e estou com esse prejuízo. O sensor que desativa a chaleira quando está com falta de água não funcionou e quase colocou fogo na minha casa. Soraya Moura

Como uma chaleira elétrica funciona

De maneira geral, esse dispositivo funciona como o chuveiro.

Quando a chaleira é ligada, a corrente elétrica flui para a base elétrica e depois para o elemento de aquecimento da chaleira, que é composto por uma resistência elétrica, similar à utilizada em chuveiros e torneiras elétricas. Michele Rodrigues, professora de engenharia elétrica do centro universitário FEI*

Essa resistência promove o chamado Efeito Joule, convertendo corrente elétrica no calor transferido para a água. Por utilizar essa fonte de calor, as chaleiras elétricas são mais eficientes ao aquecer a água do que fogões.

A partir daí, cada modelo usa um recurso diferente para saber a hora de parar, podendo ser válvulas de pressão ou sensores de temperatura.

*Com informações de Rodrigo Lara em reportagem publicada em 08/04/2023.

