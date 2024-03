Feriado de Páscoa: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Em razão do feriado prolongado de Páscoa, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado na cidade de São Paulo. As Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, inclusive para a multivacinação. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que o rodízio de veículos está suspenso nesta Sexta-Feira Santa, 29.

A Fundação Pró-Sangue afirma que o estoque da instituição está em situação bem preocupante e incentiva a doação. Veja abaixo informações sobre os locais de atendimento.

Veja a seguir como fica o funcionamento de serviços na cidade de São Paulo:

Rodízio de veículos

O Rodízio Municipal de Veículos não vigora nesta sexta-feira, em razão do feriado da Paixão de Cristo.

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo, 31, segundo a CET. Já o estacionamento rotativo pago - Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.

Saúde

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas vão funcionar normalmente nesta sexta-feira, inclusive para multivacinação. Também terão atendimento no feriado as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Pronto-socorros (PSs) e os Hospitais Dia. Outras unidades terão o funcionamento alterado.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 22h;

• AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 22h;

• Hospitais Municipais (HMs);

• Hospitais Dia (HDs) 12h e 24h;

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

• Prontos-socorros Municipais (PSMs);

• Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

• Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

• Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

• Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os quatro hospitais veterinários públicos estarão fechados ao longo do feriado. Já os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) vão funcionar apenas para demandas internas.

Correios

Em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo celebrado nesta sexta-feira, não haverá atendimento nas agências dos Correios neste dia.

No sábado, 30, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente no respectivo dia, no qual também serão realizadas atividades de entrega.

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados aqui .

Procon

A instituição informa que nesta sexta-feira o posto dentro do Poupatempo Sé estará fechado, mas funcionará normalmente no sábado. O atendimento presencial é feito mediante agendamento de horário.

Os setores administrativos, a Ouvidoria, os postos avançados nas delegacias e os núcleos regionais estarão fechados na sexta-feira.

Os consumidores podem registrar reclamações a qualquer momento pelo site .

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias nesta Sexta-Feira da Paixão, que antecede o domingo de Páscoa.

"O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente", afirma a instituição.

A decisão segue resolução do Conselho Monetário Nacional que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

As contas de consumo e os carnês com vencimento no dia 29 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, na segunda-feira, 1º de abril.

Mesmo com o fechamento das agências, os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis aos clientes. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também vão funcionar, conforme critério da instituição.

Doação de sangue

O estoque da Fundação Pró-Sangue se encontra em situação bem preocupante. Atualmente, as reservas estão em 35% da sua capacidade. Clique aqui para agendar a sua doação de sangue.

"Para aqueles que têm a agenda apertada, uma boa dica é fazer sua doação na Páscoa. A fundação atenderá neste fim de semana prolongado. Contudo, nem todos os postos de coleta estarão abertos, sendo que alguns operam em horário diferenciado", afirma.

Confira como fica o funcionamento das unidades:

Posto Clínicas

Dia 29/03 (sexta-feira) - das 8h às 16h (Paixão de Cristo);

Dia 30/03 (sábado) - das 8h às 16h.

Posto Dante Pazzanese

Dia 29/03 (sexta-feira) - fechado (Paixão de Cristo).

Posto Mandaqui

Dia 29/03 (sexta-feira) - fechado (Paixão de Cristo).

Posto Osasco

Dia 29/03 (sexta-feira) - das 8h às 16h (Paixão de Cristo);

Dia 30/03 (sábado) - das 8h às 16h.

Posto Barueri

Dia 28/03 (quinta-feira) - fechado - ponto facultativo na cidade (Endoenças);

Dia 29/03 (sexta-feira) - fechado (Paixão de Cristo).

Posto Stella Maris

Dia 29/03 (sexta-feira) - fechado (Paixão de Cristo).