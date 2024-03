Fãs do Napoli criticam absolvição de Acerbi em caso de racismo

NÁPOLES, 27 MAR (ANSA) - A torcida organizada do Napoli protestou contra a decisão das autoridades esportivas da Itália de inocentar o zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, da acusação de racismo contra o brasileiro Juan Jesus.

Uma faixa assinada pela Ultras 1972, uma das principais organizadas do atual campeão italiano, foi esticada na Piazza del Plebiscito em apoio ao lateral-esquerdo.

"Sistema hipócrita. Acerbi é o seu emblema", dizia a mensagem.

Algumas iniciativas para demonstrar solidariedade ao brasileiro serão organizadas durante a partida contra a Atalanta, no próximo sábado (30), no estádio Diego Armando Maradona.

Para uma delas, o italiano Tommaso Bianchini, diretor de receitas dos azzurri, confirmou que o Napoli não vai usar o patch do "Keep Racism Out" em suas camisas após a decisão dos magistrados no caso envolvendo Acerbi. No geral, a notícia da absolvição do defensor interista, acusado de injúria racial por Juan Jesus, não foi bem recebida por diversas pessoas no mundo futebol, com vários fãs e políticos frustrados nesta nova falta de ação das autoridades esportivas do país na luta contra o racismo.

"O Napoli não se juntará mais a iniciativas meramente de fachadas das instituições do futebol contra o racismo e a discriminação. Continuaremos fazendo nós próprios, como sempre fizemos, mas com uma renovada convicção e determinação", explicou o clube em uma nota. (ANSA).

