Falsa ameaça de bomba esvazia catedral de Estrasburgo; mais de 50 escolas francesas recebem ameaças

A catedral de Estrasburgo, um edifício e monumento histórico popular entre os turistas no nordeste da França, foi brevemente esvaziada nesta quarta-feira (27), após uma falsa ameaça de bomba, anunciou a polícia. Mais de 50 escolas em Paris, principalmente colégios, foram alvo nesta quarta-feira de novas ameaças de bomba transmitidas por meio dos espaços de trabalho digitais (ENT), e duas novas investigações foram abertas em Paris, disseram as autoridades.

"A catedral de Estrasburgo acaba de ser evacuada após uma falsa ameaça de bomba", escreveu a polícia no X. "Um perímetro de segurança foi estabelecido. Tudo está sendo feito para esclarecer dúvidas o mais rápido possível. Por favor, evitem a área e facilitem o trabalho das pessoas envolvidas", conclui a mensagem.

"De acordo com uma fonte do sindicato da polícia, a medida de desocupação foi tomada após uma ligação telefônica não identificável recebida por volta das 15h45, que afirmava que uma bomba havia sido colocada na catedral e que explodiria à tarde.

O prédio, que é popular entre os turistas, foi esvaziado e um perímetro de segurança foi montado.

Uma inspeção de segurança na catedral e em seus arredores não revelou nada suspeito, e o perímetro de segurança foi revogado cerca de uma hora depois, acrescentou a fonte do sindicato.

A evacuação ocorreu em um momento em que várias escolas na Alsácia e no resto da França também foram alvo de falsas ameaças de bomba.

Mais de 50 escolas secundárias ameaçadas

"Esta manhã, várias escolas parisienses, principalmente escolas de ensino médio, receberam mensagens de ameaça de bomba após usurpações de contas no espaço de trabalho digital", disse a prefeitura de Paris em um comunicado, acrescentando que as aulas foram suspensas nessas escolas enquanto verificações de segurança eram realizadas.

Em uma mensagem enviada aos pais parisienses na tarde desta quarta-feira, a autoridade educacional informou que "mais de cinquenta escolas na academia de Paris" haviam "recebido mensagens de ameaça de bomba hoje". No início do dia, a autoridade havia dito que "cerca de vinte escolas e estabelecimentos educacionais" haviam sido alvos "na noite passada".

"Algumas das mensagens foram acompanhadas por um vídeo muito violento", acrescentou a autoridade educacional em sua mensagem aos pais, explicando que "foi decidido esta manhã fechar as contas de e-mail dos alunos, excluir a mensagem e bloquear as contas falsificadas".

"Uma queixa foi apresentada e uma investigação da promotoria pública de Paris está em andamento", acrescentou. Os alunos e funcionários "particularmente afetados" por essa mensagem estão sendo "apoiados pelas escolas e pelas linhas telefônicas de apoio acadêmicas".

A promotoria pública de Paris, que já havia aberto uma investigação sobre ameaças contra escolas do ensino médio da região de Paris em 21 de março, disse na quarta-feira que duas novas investigações haviam sido abertas sobre ataques cibernéticos a escolas nos últimos dias.

Uma investigação "diz respeito a mensagens distribuídas através dos Espaços de Trabalho Digitais (ENT) de escolas secundárias em Île-de-France na noite de 26 para 27 de março de 2024" e outra "destina-se a centralizar as investigações abertas pelos vários gabinetes do Ministério Público sobre mensagens distribuídas através do ENT de outras jurisdições regionais", explicou o gabinete do Ministério Público.

Essas novas ameaças em Paris seguem outras mensagens direcionadas a escolas desde meados da semana passada na região parisiense, no leste e no sul da França.

(Com AFP)