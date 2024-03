EUA aplicam sanções contra entidades que apoiam programa de armas da Coreia do Norte

(Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira sanções contra seis pessoas e duas entidades sediadas na Rússia, na China e nos Emirados Árabes Unidos, acusando-as de terem canalizado fundos para os programas de armas da Coreia do Norte.

Um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA disse que a medida foi tomada em coordenação com a Coreia do Sul.

As entidades atingidas pelas sanções são a Alis LLC, de Vladivostok, na Rússia, e a Pioneer Bencont Star Real Estate, dos Emirados Árabes.

O comunicado afirmou que as duas empresas foram subordinadas da Chinyong Information Technology Cooperation Co, uma entidade associada às forças armadas norte-coreanas.

O Departamento do Tesouro afirmou que a Chinyong, colocada sob sanções dos EUA em maio de 2023, usa uma rede de empresas e representantes para administrar delegações de trabalhadores de TI da Coreia do Norte operando na Rússia e em Laos.

O anúncio foi feito após EUA e Coreia do Sul lançarem uma nova força-tarefa nesta semana para impedir que a Coreia do Norte adquira petróleo ilícito, já que um impasse no Conselho de Segurança da ONU coloca em dúvida futuras sanções internacionais contra Pyongyang.

Anos de sanções internacionais lideradas pelos EUA não conseguiram paralisar os programas de armas e mísseis nucleares da Coreia do Norte.

